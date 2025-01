David Lopez, ex centrocampista del Napoli: “Spero di vederli trionfare nuovamente in campionato”

Il centrocampista spagnolo David Lopez, attualmente tesserato per il Girona domani sarà impegnato nella partita di Champions League contro il Milan di Sergio Conceicao.

In conferenza stampa ha espresso il proprio pensiero sulla squadra azzurra dichiarando: “Ovviamente seguo il campionato italiano, è una stagione bella per il Napoli: spero di vederli vincere lo Scudetto un’altra volta; sarebbe qualcosa di incredibile che lo vincano due volte in pochi anni“.

La squadra spagnola è attualmente a 3 punti e ha bisogno di una serie di combinazioni favorevoli per arrivare ai playoff e di vincere entrambi i match che li aspettano, il Milan invece è a 12 punti e dista solo un punto dalla qualificazione diretta.