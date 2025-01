Champions League, il Bologna si impone per 2 – 1 sul Borussia Dortmund

Nella settima giornata della Uefa Champions League, il Bologna si è imposto per 2 – 1 contro il Borussia Dortmund di Nuri Sahin finendo il proprio percorso europeo in casa con una grande soddisfazione; per il Borussia Dortmund si complica la qualificazione diretta tra le prime 8, decisiva sarà la sfida in casa contro lo Shaktar.

Il Bologna si schiera con il solito schieramento con Castro a guidare l’attacco ma al minuto 15 a sbloccare la partita è il Dortmund con un rigore concesso per fallo di Emil Holm e trasformato da Guirassy; la reazione del Bologna non si fa mancare e sfiora il pareggio con Riccardo Orsolini che impegna pericolosamente il portiere avversario Kobel ma è costretto ad uscire per infortunio al minuto 35.

Nel secondo tempo la partita non regala emozioni fino al minuto 70 in cui il subentrato Dallinga supera Kobel e regala al Bologna il pareggio, un minuto dopo c’è il sorpasso con il gol di Illing dopo una gran parata di Kobel su Dallinga segna con un tapin.

Nei minuti finali la squadra di Italiano difende benissimo il risultato non concedendo azioni pericolose ai gialloneri e conquista la vittoria dinanzi ai propri tifosi; nell’ ultima giornata la squadra di Italiano andrà in Portogallo a sfidare lo Sporting Lisbona.