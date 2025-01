Champions League, Brugge – Juventus 0-0: i bianconeri si fermano in Belgio

La Juventus di Thiago Motta non va oltre lo 0-0 in Belgio, in casa del Club Brugge nella settima gara del nuovo formato di UEFA Champions League.

Una gara di poche occasioni da una parte e dall’altra, e noiosa soprattutto nella prima frazione. Altrettante poche occasioni nel secondo tempo, Koopmeiners è andato vicino al vantaggio con un colpo di testa che però, è uscito di poco a lato. Un’altra occasione pericolosa è arrivata al minuto 85′ con Locatelli che ci ha provato a volo, ma ha trovato un’ottima risposta di Mignolet.

Grazie a questo pareggio, i bianconeri sono qualificati matematicamente ai playoff di Champions League e salgono a quota 12 punti in classifica, mentre il Brugge sale a quota 11.