Champions League, Bayer Leverkusen-Inter 1-0: i nerazzurri cadono per la prima volta

L’Inter di Inzaghi cade in Germania contro il Bayer Leverkusen, la sconfitta arriva al minuto 90′ grazie alla rete di testa di Mukiele . Per i nerazzurri, si tratta della prima sconfitta in questa Champions League. Nel secondo tempo, ci sono state pochissime azioni da rete per entrambe le squadre.

L’Inter la prossima giornata, affronterà lo Sparta Praga in trasferta, mentre il Leverkusen di Xabi Alonso volerà al Metropolitano per sfidare l’Atletico Madrid.

I nerazzurri restano a quota 13 punti, raggiunti proprio dai Campioni di Germania.