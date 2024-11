L’Atalanta di Gasperini continua il suo momento magico anche in Champions League, travolto lo Young Boys sul suo campo per 1-6. Prestazione super da parte dei nerazzurri di Bergamo, che rifilano i primi tre gol in 10 minuti. Tra questi sei gol, ci sono le doppiette di Charles De Ketelaere e Mateo Retegui, entrambi in forma smagliante.

Grazie a questa vittoria, la Dea sale a quota 11 punti in classifica al quarto posto.