Finisce a San Siro il match tra Inter e Lipsia, 1-0 a favore dei nerazzurri. Alla squadra di Inzaghi, basta un solo autogol di Lukeba per portare a casa ulteriori tre punti per la qualificazione diretta in UEFA Champions League. All’Inter, è stato annullato anche il gol del 2-0 realizzato da Thuram, ma annullato per fallo proprio del numero nove.

I nerazzurri salgono a quota 13 punti in classifica, momentaneamente in testa alla classifica.