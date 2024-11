Champions League, Lille-Juventus 1-1: Vlahovic tiene a galla Thiago Motta

La Juventus di Thiago Motta pareggia in casa del Lille per 1-1, i bianconeri passano in svantaggio grazie alla rete di Jonathan David (attaccante seguito anche dal Napoli e dalla Juventus), nel primo tempo. Nella ripresa, Vlahovic regala la parità ai suoi.

La Juventus, poteva anche portare a casa i 3 punti se non fosse stato per il portiere francese Chevalier, che si supera con due parate fondamentali.

Il Lille con questo pareggio sale a quota 7 punti, a pari punti con la Juventus, ferma al decimo posto.