Champions League, Milan-Club Brugge 3-1: prima vittoria per i rossoneri di Fonseca

A San Siro il Milan batte il Club Brugge per 3-1, grazie alla doppietta di Reijnders e il gol olimpico di Pulisic, direttamente da calcio d’angolo. Gli ospiti poi restano in dieci uomini, non basta alla squadra belga il gol di Sabbe. I rossoneri non hanno offerto una grandissima prova, ma sono riusciti a portare a casa la prima vittoria nella nuova Champions League.

Da sottolineare l’esordio del giovane 16enne Camarda, entrato al posto di Morata. L’attaccante italiano, ha trovato anche il suo primo gol in Champions, diventando per un’attimo il più giovane a segnare in Europa. L’attimo però, dura poco, perchè il VAR lo annulla per posizione irregolare.

La squadra di Fonseca sale così a quota 3 punti in classifica.