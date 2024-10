Champions League, Juventus-Stoccarda 0-1: Tourè regala tre punti pesantissimi ai suoi

La Juventus (un po’ a sorpresa) perde in casa contro lo Stoccarda per 0-1 grazie alla rete dell’ex Atalanta El Bilal Tourè. I tedeschi hanno giocato una grandissima partita, a differenza dei bianconeri.

Gli ospiti sono riusciti a passare in vantaggio all’inizio del secondo tempo con Undav, rete che però viene annullata dal VAR per un fallo di mano. Più avanti, viene fischiato un rigore a favore dello Stoccarda, fallo di capitan Danilo. Fallo ed espulsione per il brasiliano.

Dal dischetto va Millot che però, si lascia influenzare da Perin (che ha giocato una partita più che sufficiente). La Juventus dopo essere rimasta in dieci, va sotto nei minuti finali.

I bianconeri restano a quota 6 punti in classifica, i tedeschi salgono a quota 4.