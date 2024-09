Champions League, Milan-Liverpool 1-3: i Reds ribaltano la squadra di Fonseca

Esordio amaro in Champions League per il Milan di Paulo Fonseca che perde 1-3 contro il Liverpool di Arne Slot. I rossoneri la sbloccano subito al minuto 3′ con Christian Pulisic, che fa esplodere San Siro. Imbucata sulla fascia destra, si invola verso la porta e batte Alisson.

Il Liverpool però, risponde al minuto 23′, grazie al colpo di testa di Konatè su assist di Gakpo (complice anche un errore di Maignan sull’uscita). I Reds trovano poi il gol del 1-2 con Van Dijk, sempre di testa, prima di Maignan. Prima della rete di Szoboszlai che chiuderà la partita, poco prima, il Milan protesta per un fallo di mano in area di rigore; per il direttore di gara è tutto regolare.

La squadra di Arne Slot, ha meritato la vittoria, ha creato tantissime occasioni e colpito anche due traverse. Per Paulo Fonseca, il cammino si fa ancora più difficile; il derby di domenica contro l’Inter potrebbe essere decisivo per il suo futuro. O quasi.