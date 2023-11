Tiribocchi: “Napoli favorito sull’Union Berlino, ma è sempre una gara di Champions”

Simone Tiribocchi opinionista di Dazn ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live”. Ecco le sue parole: “Il Napoli è ovviamente favorito domani contro l’Union, però è sempre una gara di Champions e stavolta i tedeschi mentalmente sono meno tesi, questo aspetto non va ignorato. Non sentiranno la pressione dello stadio su di loro e non avranno la necessità di fare punti per provare a centrare la qualificazione. Mentalmente anche se sembra assurdo, giocare dopo 12 sconfitte significa non vedere l’ora che questa serie finisca; l’altra volta invece, c’era la convinzione e la necessità di interrompere la serie di sconfitte.”

Ha aggiunto: “Sarà una partita fisicamente impegnativa, è chiaro che il Napoli ha un altro livello tecnico. Per gli azzurri è una gara da vincere per chiudere il discorso ottavi. L’Union giocherà chiuso? Penso sia una mentalità italiana, non credo che giocheranno per difendersi. Il Napoli sta avendo più difficoltà nel vincere in casa anche perchè l’impostazione è quella di giocare più veloce rispetto all’anno scorso, se possibile in ripartenza, e contro le squadre che vengono al “Maradona” raccolte, non sempre funziona.“

Ha concluso parlando di Raspadori: “E’ un attaccante, ha qualità, sente la porta, è rapidissimo in area, ha tecnica e tiro. Per me è più una seconda punta ma anche come prima si destreggia bene. E’ ovvio che nel 4-3-3 come punta centrale si preferisce Osimhen, per caratteristiche. Raspadori da esterno è limitato, ma si fa valere anche in quelle e in altre posizioni.“