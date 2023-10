Union Berlino – Fofana sospeso per una settimana: gesto non gradito al momento del cambio

David Datro Fofana è stato sospeso per una settimana dopo essersi rifiutato di stringere la mano al tecnico al momento del cambio contro il Napoli. A riportarlo è Sky Sport De: il calciatore uscito al 70′ dopo una buona prova con gli azzurri è parso molto arrabbiato per la sostituzione e al momento dell’uscita dal campo non ha salutato l’allenatore e ha evitato di stringergli la mano. Gesto ripreso in diretta dalle telecamere che per buona parte dell’incontro hanno inquadrato il calciatore in panchina scuro in volto alternato a mani in faccia e quasi in lacrime. Dopo 2 giorni dall’accaduto è arrivata la notizia della sospensione per una settimana per l’ex Chelsea.