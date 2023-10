Un Napoli col cuore non riesce ad evitare la sconfitta

E’ stata una partita molto combattuta, dove il Napoli ha fatto un’ottima prestazione che però non è bastata. Complici anche alcuni errori commessi in fase difensiva, che hanno dato l’opportunità alla squadra di Carlo Ancelotti di passare in vantaggio nel primo tempo. Gli errori ci sono, ma bisogna sottolineare la grandissima qualità degli avversari: Bellingham e Vinicius su tutti, senza dimenticare ovviamente gli altri.

Un Napoli che dopo il gol del momentaneo 2-2 riacquista fiducia e cerca di vincere la partita costruendo tantissime occasioni, ma poi ci pensa Valverde a spegnere le speranze di vittoria degli azzurri di Rudi Garcia. Complice anche la sfortuna che non è stata dalla parte della squadra partenopea.

Come note positive ci sono sicuramente le prestazioni eccellenti ancora una volta da parte di Natan, Zielinski (autore del gol su un rigore pesantissimo) e Kvicha Kvaratskhelia. Un po’ sottotono invece Victor Osimhen a cui è mancata la cattiveria delle ultime gare.

Un po’ di rammarico per la sconfitta, ma con la convinzione che questi ragazzi anche stasera hanno dato tutto.