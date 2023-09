Meluso prima di Braga-Napoli: “La squadra sente grandi responsabilità, ma ha tenuto la sua identità. Su Garcia…”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport prima di Braga-Napoli, il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha parlato di Garcia e della situazione rinnovi in casa Napoli. Ecco le sue parole:

Quanti cambi sta facendo Garcia rispetto al Napoli di Spalletti, forse troppi?

“Io credo che la squadra senta solo grosse responsabilità dopo il campionato vinto, ho sentito anche di appagamento, ma non è così. Garcia ricalca le stesse idee di Spalletti, ad oggi ci riteniamo abbastanza soddisfatti“.

Il Napoli ha tenuto sia Osimhen che Kvaratskhelia, ma il discorso rinnovi è rimasto aperto anche a campionato iniziato. Non pensa che questa situazione possa disturbare i giocatori?

“Assolutamente no, si tratta di professionisti. Sono cose che risolviamo in società e non possono incidere sulle prestazioni. La squadra ha tenuto la sua identità“.