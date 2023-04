Top&Flop di Milan-Napoli: Il capitano suona la carica ma i cartellini penalizzano gli azzurri.

Dopo un buon primo tempo anche se chiuso con un immeritato svantaggio, il Napoli nella ripresa si fa innervosire dalla direzione arbitrale quasi a senso unico e poco lucida. Al ritorno mancheranno Anguissa e Kim che hanno preso dei gialli in parte anche evitabili e forse troppo fiscali del direttore di gara.

Ecco chi sono i Top e Flop di questa prima gara del quarto di finale di Champions.

TOP Di Lorenzo – Il Capitano anche nel pre partita ha suonato la carica. La squadra ha reagito molto bene alle stoccate fuori dal campo di chi vedeva un Napoli già soccombere. Il risultato negativo non lo scalfisce a anche a fine partita ci tiene a sottolienare che al ritorno ci sarà battaglia. Tiene Leao, sfiora il gol del pareggio che solo Maignan gli nega con una grandissima parata. Si rifarà al ritorno.

Flop Anguissa – Il camerunese inizia molto attivo, lotta in mezzo al campo ma nella ripresa si becca in 5′ due gialli davvero ingenui per arginare le groppate di Theio Hernandez che con grande furbizia punta il 99 del Napoli che eccede in agonismo punito dall’eccesivo fiscalismo del direttore di gara che nel primo tempo non aveva dato gialli per altri falli più rudi.