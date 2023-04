Pagelle MN di Milan-Napoli: Attacco spuntato ma al ritorno sarà altra storia

Il Napoli esce sconfitto da Sansiro senza meritarlo. La squadra di Spalletti gioca a viso aperto anche senza punte di ruolo e sfiora più volte il vantaggio subendo il gol partita dei rossoneri su l’unica ripartenza nata da una disattenzione di Mario Rui e Lobotka. Peccato per l’espulsione di Anguissa e l’ammonizione di Kim che al ritorno non saranno della partita.

Ecco le pagelle di Milan-Napoli:

Meret 6: Non riesce ad arginare la fucilata di Bennacer e sulla traversa di Kjaer è fortunato.

Di Lorenzo 6,5: Ha suonato la carica prima della gara e in campo non si è risparmiato

Mario Rui 5,5: Sbavatura decisiva nel primo tempo perchè non va deciso nel contrasto a centrocampo con Diaz che accende il gol del vantaggio rossonero.

Kim 6: Sempre attento e Giroud non ha vita facile con lui. Si becca un giallo stupido protestando e salterà il ritorno.

Rrhamani 6: Dal suo lato sempre Leao che prova ad impensierirlo in velocità. Anche su Giroud raddoppia con efficacia.

Lobotka 6,5: stavolta Bennacer non lo tiene e gioca ai suoi soliti livelli. Anche lui molle su Diaz nell’occasione del vantaggio

Anguissa 5: Lotta come un leone. Impreciso in qualche passaggio ma è tra i più attivi. Commette due falli consecutivi che gli costano il rosso.

Zielinski 5,5: Potrebbe fare di più in fase offensiva ma è suo un tiro molto pericoloso che Magnain respinge bene. Poi nulla più.

Lozano 5,5: attacca Theo e il duello fa scintille a tutto campo. Esce contrariato ma incide poco.

Elmas 5: Purtroppo un pesce fuor d’acqua lì davanti. Prova a dar fastidio ma nell’uno contro uno perde i duelli

Kvaratskhelia 6: Si accende subito divorandosi l’1-0 dopo meno di due minuti. Con i suoi dribbling tiene in apprensione la difesa del Milan ma si sente che non ha l’appoggio giusto in attacco.

Raspadori 5,5: si vede poco lì davanti isolato anche dopo l’uscita di Kvara e l’espulsione di Anguissa.

Ndombele 6: si mette in mezzo ad arginare le ripartenze Milan e con il suo fisico respinge gli assalti dei rossoneri nel finale.

Olivera 6: Sfiora il gol del pari con un colpo di testa che meritava più fortuna. mette il suo fisico a disposizione della squadra nel finale.

Politano 6: Entra e subito crea due buone occasione. Motivato, sarà utile al ritorno.

Spalletti 6,5 : La sua squadra parte senza timore mettendo il Milan alle corde i primi 20’. Punita nel primo tempo dall’unico errore di una ripartenza del Milan. I cambi gli permettono anche in 10 di tenere al minimo lo svantaggio in vista di una gara di ritorno che sarà una battaglia.