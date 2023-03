“De Laurentiis stabilisce i prezzi”: Bardelli difende TicketOne

Il costo dei biglietti per la partita Napoli-Milan di Champions League ha scatenato molte proteste da parte dei tifosi partenopei. Uno dei motivi sarebbe la scelta di non riservare tagliandi ridotti. Un genitore ed un minorenne potranno accedere alla tribuna family al costo di 300 euro (220 per il genitore e 80 per il bambino). Qualora non riuscissero a prenotare la tribuna family dovranno pagare il costo pieno del biglietto anche per il minorenne.

In tal proposito Radio Punto ha intervistato Amedeo Bardelli, responsabile di TicketOne. Alle lamentele presentategli risponde: “Si polemizza tanto, ma sono gli stessi prezzi fatti dal Milan, normali a certi livelli in Champions League“. Ha poi proseguito: “Questa sarà la partita più importante della storia del club. Quindi davvero non capisco e non vedo la stranezza“.

Alle accuse contro il sito, Bardelli risponde che “sono prezzi in linea” e che “non è TicketOne a stabilire il costo di un evento“.

In merito alla Fidelity Card spiega: “è stata voluta dalla società, è un modo per tracciare con sicurezza la vendita dei ticket e debellare il fenomeno del bagarinaggio“. Le definisce come “un modo per fidelizzare e premiare tutti quei tifosi che godono anche di normale abbonamento allo stadio“, e come l’unica possibilità per “evitare fenomeni illegali e rivendita a prezzi maggiorati“.