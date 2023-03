Champions: il dato del Napoli che stupisce i tifosi

Che quest’anno in Serie A il Napoli stia giocando una stagione a parte è stato chiarito da molti, tra i quali lo stesso ex allenatore Maurizio Sarri. Tuttavia, quello che veramente stupisce i tifosi sarebbe un altro dato.

Parliamo infatti di Champions League, dove gli azzurri riescono a tenere testa anche alle squadre più forti d’Europa. Come riportato anche in un articolo del Corriere dello Sport, il club partenopeo svetta su squadre come Real Madrid e Bayern Monaco, che fino a qualche anno fa sembravano irraggiungibili.

Tra le squadre rimaste in Champions League appartenenti ai campionati top 5, sembra proprio che quella del Napoli sia l’unica a mantenere il primo posto in classifica nel proprio campionato. Tra le altre troviamo Milan e Inter al terzo e quarto posto, il Real Madrid e il Bayern Monaco sono seconde rispettivamente a Barcellona e Borussia Dortmund. Stesso discorso vale il Manchester City, mentre il Chelsea è decimo in Premiere League. Parentesi a parte per il Benfica che, sebbene sia al primo posto, non appartiene a uno dei campionati in top 5.