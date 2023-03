Dopo il successo in Germania per 2-0, questa sera al Maradona, il Napoli potrebbe scrivere la storia, aggiudicandosi per la prima volta il passaggio ai quarti di finale di Champions League; ma quanto vale in termini economici?

Secondo il Corriere della Sera, un eventuale passaggio della squadra allenata da Spalletti incasserebbe ben 10 milioni di euro, oltre i 65 già guadagnati fino ad adesso.