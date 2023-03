In casa Napoli la vittoria contro l’Atalanta ha lasciato tanta gioia, ma anche un filino di preoccupazione nei tifosi per le condizioni di Kim, uscito per un problema al polpaccio e Meret, assente per un fastidio al polso.

Oggi, a Sky Sport, hanno fatto il punto sulle loro condizioni e gli inviati hanno svelato che per ora hanno svolto parzialmente l’allenamento con il gruppo; la risposta sul loro impiego ci sarà domani, ma Spalletti e lo staff sono ottimisti.

Invece, Lozano si è allenato per una seduta intera con la squadra e anche lui sarà della partita, anche se parte dietro rispetto a Matteo Politano.

Fonte: Sky Sport.