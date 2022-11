Napoli-Eintracht Francoforte, gemellaggi scomodi da entrambe le parti!

Cos’hanno in comune Napoli e Eintracht Francoforte? Sicuramente due grandi tifoserie.

I tedeschi muovono grandi masse in Europa, probabilmente sono una delle tifoserie più numerose, ricordiamo infatti i 35.000 tifosi che invasero il Camp Nou l’anno scorso.

In fin dei conti il problema non sono nemmeno i numeri, ma i gemellaggi delle due tifoserie. Gli azzurri, infatti, hanno uno stretto legame con gli ultras dell’Herta Berlino, rivali storici dei “Die Adler“. Nel 2019, durante un periodo di protesta degli ultras partenopei, i tifosi dell’Herta esposero questo striscione per esprimere il loro sostegno.

Stessa situazione per quanto riguarda i tedeschi, gemellati con l’Atalanta, sappiamo quanto astio ci sia tra i supporters azzurri e quelli neroazzurri.

Sicuramente le forze d’ordine avranno segnato le date delle sfide sui calendari dato che la partita promette spettacolo, non solo in campo, ma soprattutto sugli spalti.