Liverpool-Napoli dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? 

Con la qualificazione agli ottavi già in tasca, il Napoli si reca nella tana del Liverpool per affrontare l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

Azzurri al primo posto nel Gruppo A con 3 punti di vantaggio proprio sui Reds, che per passare il turno come regina del girone avranno bisogno di battere il Napoli con almeno 4 goal di scarto. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, vanta la vittoria per 4-1 ottenuta al ‘Maradona’ nello scontro diretto in più una differenza reti complessiva nel girone di +16 rispetto al +9 del Liverpool.

La partita di Champions League tra Liverpool e Napoli verrà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali su cui poterla vedere, saranno Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252).