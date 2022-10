Non fa parte del Team of the Week della settimana il Cholito Simeone, all’argentino è stato preferito Taremi del Porto. E’ presente invece Leo Ostigard, che guadagna un altro riconoscimento, dopo il gol, al suo debutto europeo. Tra i giocatori della Serie A presenti c’è il solo Gabbia del Milan. Di seguito la top XI:

Diogo Costa(Por), Montiel(Siv), Gabbia(Mil), Ostigard(Na), Robertson(Liv), Gnabry(Bay), Carrasco(Atm), Edwards(Sp), Messi(Psg), Taremi(Por) Mbappè(Psg).