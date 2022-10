Liverpool-Napoli – Biglietti in vendita da lunedì, i prezzi e come acquistarli

Liverpool-Napoli sarà l’ultimo match del girone A di questa Champions League, che vede gli azzurri già qualificati agli ottavi. La partita tra i reds e la squadra di mister Spalletti si terrà in Inghilterra il 1 novembre alle ore 21. La società azzurra sul proprio sito ufficiale ha dato varie informazioni ai tifosi che vogliono acquistare il biglietto, come costo, modalità di acquisto e altro. I biglietti potranno essere acquistati dopo aver compilato un modulo tra il 24 ottobre e le 23.59 del 26, dalla quale verrà prenotato un voucher, che però non assicura la possibilità di acquistare il biglietto. Il costo del biglietto per assistere alla gara è di 56 euro, e le prime 48 ore saranno riservate agli abbonati. Il Napoli ha poi accordato con la Questura la possibilità di acquistare pacchetti attraverso tour operator. Questi i nomi dove sarà possibile rivolgersi per una pacchetto completo:

Reteuropa Viaggi e Turismo (Nola) Cis Nola isola 3 torre 3 Tel. 081/5108286

Freelander Viaggi (Napoli) Via dell’Epomeo, 400 Tel. 081/7662801

14° Poerio (Napoli) Via Carlo Poerio, 14 Tel. 081/7640623

Inperoso Tours (Crispano) Via Armando Diaz, 27/29 Tel. 081/8363304

Bolina Viaggi (Ottaviano) Viale Elena, 82 Tel. 081/5289574