Il Napoli e Aurelio De Laurentiis si godono lo spettacolo dei giovani pupilli in particolare Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo rappresenta il fiore all’occhiello non solo per gli azzurri ma per l’Italia in generale. La qualità del numero 81, non è mai stata messa in discussione. Ora sembra che abbia fatto un importantissimo up con il passaggio ai partenopei. Per lui numeri mostruosi, nel periodo in cui Osimhen si è infortunato, ha avuto spazio per dimostrare ed è quello che ha fatto. Parlando di Champions, ha messo a referto ben 4 gol in sole partite. Meglio di lui nella competizione, c’è solo Haaland del Manchester City, il quale sta sfondando in maniera disumana.