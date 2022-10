L’infortunio di Rrahmani sgretola un po’ quello che era l’assetto difensivo del Napoli. Per il kosovaro il rientro è previsto per il 2023 e questo crea più di qualche lacuna nelle retrovie azzurre. Ieri sera ne è stata la prova. Come riporta La Repubblica, è stato evidente a tutti il sorgere di un nuovo problema, chi giocherà ora? Perché Kim contro gli olandesi ha ricoperto la posizione dell’ex Verona ma non ha brillato e talvolta ha lasciato passare gli avversari. Juan Jesus impiegato sul centro sinistra nemmeno ha fatto una grandissima partita, procurando il calcio di rigore ai lancieri. Dunque Spalletti dovrà decidere se dare spazio ad Ostigard sul centro destra e avere più tranquillità anche con Kim, oppure se rischiare la coppia Kim-Jesus, con più esperienza ma con qualche domanda in più.