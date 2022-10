Il Napoli sta sconvolgendo tutti. Adesso è un gruppo unito, compatto, giovane e voglioso. Ieri vennero segnati altri quattro reti all’Ajax. L’ultimo sigillo azzurro fu segnato da Victor Osimhen. Il nigeriano a rientro dall’infortunio, riuscì a sbloccarsi subito dopo un recupero palla. L’esultanza del numero nove, però, fu il momento più emozionante e toccante del match. Tutti si unirono in un abbraccio collettivo sul prato verde del Maradona. Anche quelli più “lontani” si affrettarono per unirsi all’abbraccio, uno su tutti Kvaratskhelia. Una squadra con un cuore immenso, pieno di competizione, la quale non rappresenta un problema, anzi, fortifica ancor di più l’umore della squadra.