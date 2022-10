All’andata finì 1-6 per gli azzurri, tra lo stupore di tutti. Al ritorno le squadre si presentano in modi leggermente simili. Il Napoli sembra una macchina da guerra, gol a profusione, anche la scorsa giornata 4 reti, e solida in difesa. Dall’altra parte l’Ajax è riuscita a strappare un 4-2 importante per tirar su il morale della squadra e accorciare a meno uno sull’AZ Alkmaar, primo in classifica. L’unico precedente a casa dei partenopei risale addirittura al 1969, quando gli azzurri vinsero per una rete a zero grazie alla rete di Manservisi. Occhio ai lanciere che in Italia non perde da quattro partite, due con il Milan, una con la Juventus e una con l’Atalanta. Vista la condizione stratosferica degli azzurri, tutti i pronostici sorridono ai ragazzi di Spalletti che dovranno avere i nervi saldi e portare a casa altri tre punti utili al passaggio agli ottavi da prima nel girone.