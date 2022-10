Napoli-Ajax è alle porte, dopo la travolgente sconfitta in casa per 1-6, gli olandese vorranno sicuramente rifarsi, anche senza un top come Dusan Tadic.

In Olanda non tutti la pensano così, infatti, il quotidiano AD ha pesantemente sottovalutato l’Ajax definendolo “fragile e senza fiducia“, senza speranze contro un “uragano” come il Napoli.