A differenza della prima squadra, il Napoli Primavera fa fatica ad ingranare, soprattutto in Youth League. Nella gara delle 15:00 contro l’Ajax, la squadra di Frustalupi ha subito una lezione di calcio. Dopo appena 7′ Misehouy porta in vantaggio gli olandesi. Il raddoppio non tarda ad arrivare con Jensen, che ne approfitta della difficoltà azzurra. Al 34′ arriva il gol della speranza del Napoli, grazie a Rossi che segna su rigore. Il contropiede che falcia i partenopei avviene al 38′. Il secondo tempo lascia spazio ad un po’ di Napoli con Rossi che ci riprova ma stavolta fallisce. Dopo buona parte della partita, al 77′ l’Ajax ritorna a ballare e firma il 4-1, rete di Muzambo. Il gol definitivo che regala la manita ai lancieri giunge all’85’ grazie alla freddezza sul dischetto di Banel. Grande sconforto per gli azzurri che rimangno fermi a 0 punti e tornano a casa con una grave sconfitta.