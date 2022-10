Tutto pronto per il grande match del Girone A tra Ajax e Napoli. Di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori:

AJAX (4-3-3) – Pasveer; Timber, Bassey, Alvarez, Blind; Berghuis, Taylor, Rensch; Tadic, Kudus, Bergwijn.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Olivera; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Per il Napoli un attacco mobile e senza punti di riferimento con una punta rapida come Jack Raspadori. Tutto pronto per l’inizio del match, a breve le squadre scenderanno in campo per il riscaldamento.