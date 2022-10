Questa sera va in scena Ajax-Napoli che dirà molto sul passaggio del turno dei partenopei, che in caso di vittoria, sarebbero veramente ad un passo dagli ottavi. La partita non sarà trasmessa in chiaro, ecco dove vederla in tv e in streaming…

Tv: la partita sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali 204 del satellite (Sky Sport Arena) e 253 (Sky Sport).

Streaming: sarà possibile seguire gli azzurri anche in streaming su Sky Go, scaricando l’app su PC, tablet e smartphone, su NOW e su Mediaset Infinity, scaricando l’app sul telefono, tablet, smart tv, collegandosi al sito tramite computer o notebook.

La telecronaca: i telecronisti di Ajax-Napoli saranno Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi per Sky, per infinity la telecronaca ancora non è stata resa nota.