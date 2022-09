Nel match di ieri sera tra Napoli e Liverpool, un Simeone rapace e attento ha insaccato il 3-0 azzurro. Non una reta come le altre, innanzitutto perché è il primo gol in Europa del ragazzo, poi perché sta portando avanti il cognome della famiglia, regalando tante soddisfazioni. Ma è l’unica coppia padre-figlio a stracciare questo record? Ovviamente no, scopriamo le altre. Partiamo dalla Francia, da un grande difensore Lilian Thuram. Anche il figlio Marcus con il Borussia Moncheglandbach. Altra coppia ad aver raggiunto tale obiettivo sono stati Zlatko e Luka Zahovic. Addirittura due fratelli per la famiglia Ayew con Jordan e Andre. Compare pure un duo italiano. La famiglia Chiesa con il mitico Enrico e l’immenso ma sfortunato talento del figlio Federico. Non sarà stata la prima coppia ma di sicuro quello successo a Simeone ieri sera ha commosso tutti noi.