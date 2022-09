Dopo il Liverpool, i ragazzi di Spalletti dovranno stendere il Glasgow Rangers. Squadra molto insidiosa e sorprendete. Ancora più difficile sarà batterli se pensiamo al “vantaggio” che avranno gli scozzesi. La morte della regina Elisabetta II è stata vista come un profondo lutto su tutto il Regno Britannico. Per questo il campionato scozzese, insieme a tutti gli altri, potrebbe stopparsi per un turno dando la possibilità ai “The Light Blue” di affrontare l’impegno infrasettimanale in Champions con più energie. Da confermare ufficialmente l’indiscrezione sullo stop del campionato.