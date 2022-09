Alla vigilia del match, il Liverpool aveva avvisato la sua tifoseria di prestare attenzione ed evitare zone affollate a causa dei pericoli napoletani. La verità è che ad essere arrestati sono stati proprio due sostenitori inglesi. Gli steward hanno negato l’accesso ai due allo stadio per via di diverse problematiche. Tutto ciò ha fatto imbestialire il 54enne e il 52enne, i quali hanno iniziato ad inveire contro le forze dell’ordine e gli steward. Queste azioni violente ed animalesche hanno portato all’arresto di quest’ultimi per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale più danneggiamento aggravato ai beni della Pubblica Amministrazione. Anche altre 15 persone compresi tra i 18 e i 45 anni sono stati bloccati per detenzione illegale di sostanze stupefacenti e violazione del regolamento. Dunque tutt’altro che leggera l’atmosfera fuori dal Maradona.