Klopp, allenatore del Liverpool, ha iniziato la conferenza stampa del Napoli parlando del neo-acquisto: “Arthur deve giocare. Che sia in partite ufficiali o in allenamento ha bisogno di misurarsi con un gruppo. Con la Juventus non si allenava da tanto con i compagni quindi lo abbiamo subito inserito nella rosa. Deve solo ambientarsi. Qui a Napoli mi sembra che ho sempre perso anche con il Dortmund. Però ogni volta che li incrociamo ai gironi arriviamo in finale. Non so quante volte servono per vincere in questo stadio forse questa è la volta buona. Dobbiamo affrontarli in modo diverso rispetto alle precedenti tre anche perché sono forti loro. Ho ricevuto aggiornamenti su Curtis Jones, ha avuto un trauma all’osso, la tibia, sta bene ora e non è grave. Per Fabio Carvalho ha avuto problemi muscolari e fa fatica a camminare. Spero di riaverlo per il week end. Non sono a conoscenza della situazione nello spogliatoio azzurro. Tempo fa c’erano stati problemi tanto che alcuni giocatori hanno lasciato, adesso pare che il clima si sereno e sono forti anche mentalmente sono contento per loro. Solo Zielinski è rimasto e penso che il che sul polacco si possa costruire qualcosa di importante. Stanno giocando un buon calcio sempre intenso. Spalletti è l’uomo e l’allenatore perfetto per questa piazza, ha calmato le acque nei momenti di nervosismo. La città è pericolosa? Non penso ma gli scontri tra tifosi possono essere problematiche serie. Io non vivo a Napoli e quando vengo sono scortato quindi non so darvi risposta. Non voglio sbilanciarmi e credo che non abbiate più domande da farmi”. Un’intervista lunga ed interessante quella di Jurgen Klopp prima dell’incontro con la bestia nera dei Reds.