Sorteggio gironi Champions League 2022/23: quando e dove vederlo?

La nuova edizione della UEFA Champions League è alle porte. Si stanno per concludere gli ultimi preliminari di qualificazione alla fase a gironi a cui sono ammesse 32 squadre. Quest’anno sarà presente anche il Napoli, dopo la conquista del terzo posto nello scorso campionato di Serie A. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I criteri di sorteggio

Le 32 partecipanti sono divise in 4 fasce in base alle vittorie delle competizioni della scorsa stagione e al ranking UEFA. Al momento del sorteggio, esse verranno divise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. In ogni raggruppamento saranno presenti una squadra appartenente a ciascuna fascia. L’unica restrizione riguarda il divieto di inserire due club connazionali nello stesso gruppo (es. il Napoli non può capitare nel girone della Juventus).

Le fasce

Fascia 1

Real Madrid (ESP, detentore Champions League)

Eintracht Francoforte (GER, detentore Europa League)

Manchester City (ENG)

Milan (ITA)

Bayern Monaco (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Porto (POR)

Ajax (NED)

Fascia 2

Chelsea (ENG)

Barcellona (ESP)

Juventus (ITA)

Atletico Madrid (ESP)

Siviglia (ESP)

Lipsia (GER)

Tottenham (ENG)

Liverpool (ENG)

Fascia 3

Borussia Dortmund

RedBull Salisburgo

Shakhtar Donetsk

Inter

NAPOLI

Sporting

Bayer Leverkusen

Fascia 3 o 4

Marsiglia

Fascia 4

Club Brugge

Celtic (più le squadre che usciranno dai playoff)

Le possibili avversarie del Napoli

Il Napoli è dunque inserito in terza fascia. Di conseguenza non scontrerà squadre del calibro di Borussia Dortmund o Sporting Lisbona. Tuttavia, nelle prime due fasce sono inserite le avversarie più pericolose. Nella fascia 1 ci sono le corazzate PSG, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City; molto più abbordabili il Porto e l’Ajax. La miglior ipotesi è rappresentata dall’Eintracht Francoforte che in quest’inizio di stagione non sembra la grande squadra che vinse la scorsa Europa League.

Paradossalmente, le maggiori preoccupazioni riguardano la fascia 2. Leggendo il roster dei team che ne fanno parte, è impossibile trovarne uno che non sia ostico. Dal grande Liverpool di Klopp al Chelsea di Tuchel passando per l’Atletico Madrid e il Tottenham. L’augurio dei tifosi napoletani è quello di pescare una tra Siviglia e Lipsia: gli spagnoli si sono fortemente indeboliti in quest’ultima sessione di mercato mentre i tedeschi peccano spesso in lucidità nel momento decisivo. Anche nella quarta fascia ci saranno avversarie toste da incontrare, in particolare Celtic, Brugge e quelle che usciranno dai playoff: le possibili Benfica, PSV o Rangers, Bodo/Glimt…

Quando e dove vederlo?

Il sorteggio dei gironi di Champions League 2022/23 si terrà giovedì 25 agosto a Istanbul (dove si giocherà la finale) alle ore 18. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24, Amazon Prime Video, e Canale 20. In streaming sarà fruibile per tutti al sito Mediaset Play o sul canale ufficiale Youtube della UEFA. Ovviamente Mondonapoli.it sarà presente con la consueta diretta testuale.