Giacomo Raspadori è stata la ciliegina sulla torta di un mercato rivoluzionario. Il classe 2000, è stato anche l’ultimo arrivato in casa Napoli, il suo approdo tra gli azzurri ha esaltato la tifoseria. Ben 11 anni al servizio del Sassuolo e un’avventura accompagnata da un altro veterano neroverde: Berardi, il quale ha lasciato un commento a riguardo. Il numero 10 ha infatti elogiato il suo ex compagno di squadra: “Raspadori ha delle caratteristiche uniche, inoltre può giocare dovunque, ala, esterno o punta, è sempre devastante. Il mio augurio è che possa togliersi le migliori soddisfazioni perché dal punto di vista umano è meraviglioso.” Poi un piccolo pensiero alla Champions: “La Champions è un obiettivo che ho da qualche anno, il problema sorge quando a cercarmi sono state tutte squadre non partecipanti alle coppe, a quel punto ho deciso di restare qui e rinnovare”. Così ha concluso la sua intervista a Sky Sport.