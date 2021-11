Dybala nella storia: supera Platini e gli dedica l’esultanza

Al minuto numero 11 di Juventus-Zenit San Pietroburgo, la squadra di Allegri è passata in vantaggio con il gol di Paulo Dybala. L’argentino ha messo a segno il gol numero 105 con la maglia bianconera, diventando l’undicesimo giocatore più prolifico della Vecchia Signora eguagliando John Carles e superando Michel Platini. Ed è proprio a “Le Roi” a cui è dedicata l’esultanza: sdraiato su un fianco, con la mano sotto la testa, proprio come il frnacese.

In casa Juve, però, le cose non stanno andando bene nemmeno in questa sfida europea: al 26′, l’autogol di Bonucci ha ridato la parità.