Champions – L’Atalanta viene beffata e la Juve vince nel finale

Si sono appena concluse le due partite di Champions League che hanno visto impegnate Juventus e Atalanta. Dopo una partita sofferta e non giocata alla perfezione i bianconeri l’hanno spuntata in extremis grazie ad un colpo di testa di Kulusevski, consolidando il primo posto nel girone a punteggio pieno. La Dea cercava un’impresa a Manchester contro lo United e ci è andata vicina. Nel primo tempo i nerazzurri conducevano per 0-2, ma nella ripresa i Red Devils hanno effettuato la rimonta con il gol vittoria del solito Cristiano Ronaldo. Di seguito i risultati:

Manchester United-Atalanta 3-2 (15′ Pasalic A, 28′ Demiral A, 53′ Rashford M, 75′ Maguire M, 81′ Ronaldo).

Zenit-Juventus 0-1 (86′ Kulusevski).