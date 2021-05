Il Chelsea e Jorginho si qualificano per la finale di Champions League!

Dopo l’1-0 del primo tempo il Chelsea soffre ma domina e batte per 2-0 il Real Madrid conquistandosi l’accesso alla finale di Champions League, contro il Manchester City. Decisive le reti di Werner e Mount, ottima prestazione per Jorginho nonostante un’ammonizione rimediata ad inizio gara; l’ex Napoli avrà l’occasione di conquistare il trofeo dalle grandi orecchie dopo l’Europa League vinta con Maurizio Sarri. I blancos di Zidane e Sergio Ramos si arrendono ad un Chelsea giovane che ruba la scena agli eterni campioni, sarà derby inglese in finale tra Tuchel e Guardiola a fine maggio