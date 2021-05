Finisce il primo tempo a Londra, Chelsea avanti sul Real Madrid

Si è appena concluso il primo tempo a Stamford Bridge nella seconda semifinale di ritorno di Champions League. Il Chelsea di Tuchel è in vantaggio per 1-0 contro il Real Madrid grazie ad un gol di Timo Werner, che riesce a rifarsi dopo un brutto errore all’andata e dopo una rete annullata nei primi 45 minuti stasera. Da registrare due grandi parate di Mendy, estremo difensore dei padroni di casa, su Benzema. Risultato che premierebbe i Blues in virtù dell’1-1 maturato all’andata, ai blancos serve un gol per i supplementari e due per qualificarsi.