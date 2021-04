Finisce il primo tempo a Parigi, PSG avanti sul Manchester City

Si sono appena conclusi i primi 45 minuti della gara d’andata tra PSG e Manchester City nella seconda semifinale di Champions League. Sono in vantaggio i padroni di casa per 1-0 grazie ad un gol di Marquinhos dopo 15′ di testa su calcio d’angolo. Partita giocata ad un alti livelli di intensità finora dai parigini, che nel finale di tempo hanno anche concesso qualcosa agli avversari con Keylor Navas che ha dovuto salvare su un tiro dal limite di Foden. Non brilla, per adesso, la stella dei Citizens De Bruyne.