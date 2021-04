Champions – Il City rimonta e strappa la vittoria a Parigi!

Dopo il primo tempo concluso in svantaggio in virtù del gol di Marquinhos, il Manchester City è riuscito a rimontare e ha battuto per 1-2 il PSG nell’andata delle semifinali di Champions League. I parigini hanno abbassato i ritmi nella ripresa e la squadra di Guardiola è riuscita a mantenere alta la pressione senza subire contropiedi. E poi ci pensano due episodi a confezionare la rimonta: segna prima De Bruyne con un cross che diventa un tiro e beffa Navas, poi Mahrez con una punizione che passa attraverso la barriera. Da registrare l’espulsione di Gueye, che peserà al ritorno in casa PSG.