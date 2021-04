Si conclude col punteggio di 1-1 la semifinale d’andata di Champions League tra Real Madrid-Chelsea. Il passaggio del turno e la conseguente finalista si deciderà il 5 Maggio in quel di Londra, allo Stamford Bridge. I blues possono sfruttare il gol segnato in trasferta, che potrebbe avere valenza doppia in caso di 0-0 nella semifinale di ritorno.