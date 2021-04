Il Real Madrid va in semifinale di Champions League grazie allo 0-0 ottenuto sul campo del Liverpool (all’andata era finita 3-1 in favore dei blancos). La squadra allenata da Jurgen Klopp ha avuto tante occasioni per sbloccare la partita ma ha trovato un Courtois in grande giornata che ha negato almeno un paio di reti ai padroni di casa. Adesso gli uomini di Zidane se la vedranno con il Chelsea di Tuchel, che ieri sera ha eliminato il Porto.