Si sono appena conclusi i primi tempi delle due partite di Champions League a Liverpool e Dortmund. Sul prato di Anfield Road i Reds sono sullo 0-0 contro il Real Madrid, e hanno bisogno di almeno 2 gol per sperare di qualificarsi in semifinale ribaltando il 3-1 subito all’andata. La partita resta aperta nonostante il tempo stringa. In Germania il Borussia Dortmund ha momentaneamente ribaltato il discorso qualificazione, perchè con l’1-0 che sta maturando contro il Manchester City (gol di Bellingham) i gialloneri sarebbero in semifinale dopo il 2-1 incassato all’andata. Sfida apertissima in questo caso con i Citizens che ci stanno provando soprattutto con il proprio capitano De Bruyne.