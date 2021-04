Champions – Vince il Chelsea. Spettacolo a Monaco di Baviera sotto la neve. Cade il Bayern, andata al PSG

Si concludono i quarti di finale di andata di Champions League. Sul campo neutro di Siviglia il Chelsea (virtualmente in trasferta) batte per 0-2 il Porto grazie alle reti di Mount e Chilwell, ipotecando la qualificazione in semifinale. A Monaco di Baviera, sotto una fitta neve, trionfa il PSG per 2-3 dopo una partita spettacolare ed emozionante fino alla fine contro il Bayern Monaco. Nel primo tempo Mbappè e Marquinhos portano i parigini sullo 0-2, ma la rimonta bavarese non si fa attendere e arriva con un gol per tempo: segna prima Choupo-Moting e poi Muller. Ma alla fine è ancora una volta il solito Mbappè ad essere decisivo con la doppietta e il gol del definitivo 2-3.