Champions League – I risultati della serata e tutte le qualificate agli ottavi

La Lazio e l’Atletico Madrid sono le ultime due squadre che salutano la Champions agli ottavi. I biancocelesti perdono a Monaco di Baviera per 2-1, in virtù delle reti di Lewandowski e Choupo-Moting per il Bayern e di Parolo per la squadra di Inzaghi. L’Atletico esce sconfitto da Stamford Bridge per 2-0 con i gol decisivi di Ziyech ed Emerson Palmieri che consentono al Chelsea di Tuchel di staccare il pass per i quarti di finale. Di seguito tutte le squadre qualificate:

Porto

Borussia Dortmund

Liverpool

PSG

Real Madrid

Manchester City

Bayern Monaco

Chelsea