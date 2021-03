Champions – I risultati della serata e le squadre qualificate ai quarti

Si sono concluse altre due partite valevoli per gli ottavi di finale di Champions League. Non riesce la rimonta a Barcellona e Lipsia, si qualificano ai quarti Liverpool e PSG. Al Parco dei Principi succede tutto nel primo tempo. Sblocca Mbappè su calcio di rigore, quarto gol al Barça nella doppia sfida, poi arriva quasi subito il pareggio di Messi con un gran sinistro dalla lunga distanza che si insacca all’incrocio dei pali. E nel recupero della prima frazione i blaugrana avrebbero la possibilità di infiammare il match ed avvicinarsi ancora di più alla rimonta, ma proprio Messi sbaglia un penalty decisivo calciando centrale. A Budapest, campo neutro, il Liverpool replica il risultato dell’andata e spazza via il Lipsia con un 2-0 firmato Salah-Manè.